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24 Haziran 2019 17:16 | Pazartesi

Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması!

Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? sorusu tüm herkesin gündeminde. Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi çalışmaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştu. Bunun ardından TBMM’ye gönderilen kanun teklifinde yer alan maddeler görüşülmüş ve büyük bir bölümü onaylanmıştı. Maddelerin kalan kısmının da yarın gerçekleştirilecek oturumda onaylanması ve kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Halihazırda askerlik görevini yapan kişileri de yakından ilgilendiren askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberleri anbean takip ediliyor. Yeni askerlik sisteminin tüm detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? gündemin en çok  merak edilen konusu bu. Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması tüm herkes tarafından anbean takip ediliyor. Askeralma Kanunu Teklifi'nin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.  Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak. Yeni askerlik sisteminde maddelerin kalan kısmının da yarın gerçekleştirilecek oturumda onaylanması ve kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte yeni sistemin tüm detayları sizlerle.. 

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ YARIN YASALAŞACAK MI? 
Yeni askerlik sistemi hakkında yürütülen çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştu. Bu çalışmanın ardından TBMM’ye gönderilen kanun teklifinde yer alan maddeler görüşülmüş ve büyük bir bölümüne onay verilmişti. Maddelerin kalan kısmının da 25 Haziran 2019 Salı günü gerçekleştirilecek oturumda onaylanması ve kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. 

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.  

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen maddelerine göre, istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelerine göre, istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?
Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

YOKLAMA KAÇAKLARINA BİR DEFAYA MAHSUS HAK
Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

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