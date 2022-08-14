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14 Ağustos 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 09:30:00

Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ağustos

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Aşkın Şengün yorumuyla 14 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün ay hassas balık burcunda enerjisi ile güne biraz duygusal başlıyorsunuz. Gün içinde maneviyat ve hisler rüyalar arasında kaybolmuş gibi hissetseniz de aslında gün genelinde güzel enerjiler sizler ile olacak. Bugün evrene bir bir bakacak ve maneviyata daha çok önem vereceksiniz. Etrafınızdan yardımlar destekler alacak ve güzellikleri kucaklayacaksınız. Sadece aşırı duygusal ve hassas hissetmiş olacaksınız.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Toplumsal konularda oldukça hassas bir gün geçirebilirsiniz. Gün içerisinde toplumun yararına adımlar atmak isteyeceksiniz. Kim nerede zorda sıkıntıda ise, ona yardımcı olmak adına güzel adımlar atacaksınız. Gün genelinde çalışma arkadaşlarınızın sorunları konusunda birbirinize destek verdiğiniz bir gün olacak.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün kariyer açısından hassas bir gün diyebilirim. İş hayatında hisleriniz ile yol alacaksınız ve sezgileriniz sizlere kariyer konusunda güzel adımlar attıracaktır. Patronlar müdürlerden yardımlar destekler görecek ve kariyerinizde daha bir manevi duygular ile ilerleyeceksiniz.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Bugün ay balık enerjisi kaçmak gitmek tatil yapmak duygusunu ortaya çıkaracak. Bugün kendinizi doğaya adamak isteyebilirsiniz. Her yere gitmek dolaşmak keşifler yapmak isteyeceksiniz. Evrene pembe gözlükler ile bakacak. Evrenin her yerine güzel dilekler bırakacaksınız. Bu dilekler sizlere mucizeler getireceğinden hiç şüpheniz olmasın.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Bugün eşiniz ve parterinizin enerjisine çok ihtiyacınız olan bir gün. Sevilmiyorum diyen gömülü duygular ortaya çıkabilir. Alınganlık trip ön planda olacak. Bugün her zamankinden daha fazla ilgi alakaya ihtiyacınız olacak. Fakat aradığınız o enerjide eşinizden partnerinizden bulmuş olacaksınız.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Bugün hassas ay karşıt burcunuz balık burcunda olacak. Aşk, ilişkiler ve ortaklaşa iş alanlarında maneviyatın yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Gün içerisinde eşinizden partnerinizden güzel destekler var. Aslında duygusal doyuma ulaşmak ve romantizm duygusunu yaşamak için oldukça güzel bir gün sizler ile olacak. Ayrıca ortaklaşa çalıştığınız kişilerden harika destekler bugün sizler ile olacak.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Bugün duygusal ve hassas bir güne uyanabilirsiniz. Özellikle sağlık konusunda biraz dikkat edilmesi gereken bir gün. Gözler el ve ayak bilekleri biraz hassas olacak. O küçük serçe parmaklara bugün biraz dikkat edelim. Fakat genel olarak hayatınızda temizlik günü, hayatınızın dağınık olan bölümlerinin tozunu aldığınız bir gün sizleri bekliyor.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Bugün eğlenceli enerjiler sizleri bekliyor. Fakat manevi eğlence bugün en büyük hobiniz olacak. Fal baktırmak melek kartlarına danışmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bugün çocuklarınız ile aranızda manevi bir duygusallık ön plana çıkıyor. İyi ki benim çocuğumsun diyerek seve çocuğu bunaltmayın.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün ev aile yuva konularında hassas bir gün. Anne enerjisine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olabilir. Gün içinde evden çıkmak istemeyebilir ve evde ne var ne yok düzene sokmak temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Bugün anne yemekleri yapmak misafir ağırlamak en güzel hobiniz olacaktır.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Yakın çevre kardeşler kuzenler yakın akrabalar ile iç içe olabilir ve manevi konuşmalar yaparak geçmişin zaman tünelinde dolaşmak isteyebilirsiniz. Bugün konuştuklarınız sizleri biraz duygusallaştırabilir. Özellikle kaybettiğiniz sevdikleriniz ile alakalı sohbetler içerisinde olmak ve onları anmak onlar için manevi şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Bugün finansal anlamda şaşırtıcı bir gün diyebilirim. Beklemediğiniz bir yerden şaşırtıcı şekilde maddi bir imkan kapınızı çalabilir. Ayrıca bugün birisi sizlerden maddi bir yardım talebinde bulunabilir. Bu talebi geri çevirmeyin ve bugün aşk sadakası. Bereket sadakası. Sağlık sadakası mutlaka vermeye çalışın. Emin olun farklı bir şekilde sizlere geri dönecektir.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Bugün ay gibi parladığınız bir gün olacak. Etrafınızdaki insanlar sizlere yardım etmek için can atacaklar. Bugün manevi yüreğiniz gökyüzü kadar büyük olacak. Sizlerde başkalarına yardımcı olmak için manevi adımlar atacaksınız. Bugün belki manevi yerleri ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Cami türbe mezarlık gibi ibadethaneleri ziyaret etmek ve ruh bahçenizi beslemek isteyeceksiniz.


Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 14 Ağustos Bugün burçları neler bekliyor?
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