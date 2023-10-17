17 Ekim 2023 Salı 20:11:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 20:11:00
Ürdün Kralı'ndan mülteci açıklaması: Yeni dalgaya izin vermeyeceğiz
Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak kendi sınırlarını koruyacaklarını ve yeni mülteci dalgasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'deki nüfus hareketliliğiyle ilgili olarak kendi sınırlarını koruyacaklarını ve yeni mülteci dalgasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Detaylar geliyor...
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