Üçlü salgına ‘zencefil' kalkanı

Dyt. Nur Kişioğlu, kış mevsimi süresince zencefil ve bal karışımı ile oluşturulan macunun içerisine okaliptüs yağı ile propolis, meyan kökü, tarçın, zerdeçal, hatmi çiçeği, bamya çiçeği gibi bitkilerin eklenmesinin pek çok faydası bulunduğuna dikkat çekti. Kişioğlu "Zencefil içindeki etken maddeler ile ısıtıcı etkisi ile uzun süre soğuk havalara karşı koruma özelliği sağlarken, vücut ısısını dengede tutar. Zencefilli karışımı kahvaltı sonrası tok karnına tüketebilirsiniz" diye konuştu. Dyt. Nur Kişioğlu "C vitamini, Çinko, D3 ve K2 vitamini içeren takviye besinler güçlü içeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral eksikliğini karşılamaya yardımcıdır. C vitamini; gribal enfeksiyonlarda ve vücutta kolajen sentezinin artmasında, vücutta demirin emilimi için önemli bir vitamindir" şeklinde konuştu. Öksürük sorununa karşı güçlü formül arayışı sürerken, öksürüğe iyi gelen ideal karışımın tarifi yine Aksuvital'in uzman diyetisyeni Nur Kişioğlu'ndan geldi. Kişioğlu içerisinde kekik, sinirotu, papatya, limon, portakal ve bal karışımı ile hazırlanan formülün öksürüğe etkili bir çözüm olabileceğini söyledi.