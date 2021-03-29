Turşu fabrikasında skandal! Çıplak ayaklarıyla girdi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı. Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı.
Şanlıurfa'nın yaşanan skandal sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Tankın içinde şarkı eşliğinde oynayan çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mide bulandıran görüntülere tepki gecikmedi.
Şarkı eşliğinde oynayan fabrika çalışanı, o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.
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