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13 Ağustos 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 07:45:00

Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketi başarıyla test edildi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketinin İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildiğini bildirdi.

SSB'nin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında yerli ve milli roket testine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilen sonda roketin başarıyla fırlatıldığı aktarılırken, "Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHRÜNÜN HABERİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi.

Kacır, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli roket teknolojilerinde önemli bir eşiği daha aştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten ROKETSAN'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanlığı roketsan roket
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