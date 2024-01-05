Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 24 TV'ye konuştu
Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı uzay macerasını başlatacak, Türk bayrağı uzayda da dalgalanacak. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı 24 TV'ye konuştu.
"SON İKİ HAFTALIK SÜREÇTEYİZ KARANTİNA SÜRECİNE BAŞLADIK"
Cumhuriyet tarihinin ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Gezeravcı, "Uzay görevimizin artık icra edilmesine son iki hafta kaldı, artık karantina sürecine başladık." İfadelerini kullanarak sürecin detaylarını aktardı.
"TECRÜBELERİMİZİ BUNDAN SONRAKİ NESİLLERE AKTARACAĞIZ"
17 Ocak'ta uzaya gönderilecek Gezeravcı, "Öncesinde bunu sorup öğrenebileceğimiz ya da tecrübelerinden faydalanabileceğimiz bir örnek önümüzde yoktu ama bundan sonraki nesillerimizin artık bu alanda atacakları adımlarda kendilerine bir tecrübe, çıkarım ve fayda sağlayabilecek bütün birikimi elde etmiş halde göreve hazır hale geldik." dedi.
- İstanbul Valiliği pazar günü için uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
- Bayraktar'dan "Vergi vermek suç mu?" çıkışı: "Sistematik bir iftira kampanyası"
- Galata'daki tarihi yürüyüş için çarpıcı mesaj: "Bir meydan okumaydı"
- Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2 gözaltı
- Türkiye ve Orta Doğu ziyareti öncesi önemli mesaj: Hamas'tan Blinken'a savaşı durdurma çağrısı
- İngiliz devi ile anlaşma sağlandı: Havacılığın sınırlarını zorlayacağız