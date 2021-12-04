Bugün açılıyor: İhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak

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04 Aralık 2021 Cumartesi 00:02:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 00:04:00

Çinko İzabe Tesisi açılıyor

Kaynak: AA

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Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Siirt'te son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılması bekleniyor.

Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

TESİSLE İTHALATIN YÜZDE 40'I KARŞILANACAK

TESİSLE İTHALATIN

3 bin kişiye istihdam sağlayacak

Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

"Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak."

YÜZDE 40'I KARŞILANACAK

Türkiye şu anda yıllık 250 ile 300 bin ton dolayında çinko ithal ediyor. Bu da yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor. Bu tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN İLK CEVHERDEN ÇİNKO İZABE TESİSİ

Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi olduğunu da aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıllardır maden olarak yurtdışına satılan Hakkarimizin çinko cevheri artık katma değerli ürüne dönüşecek" ifadelerini kullandı.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

"Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak."

ZAROVA KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILIŞI YAPILACAK

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan ve kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün de açılışının yapılacağını aktaran Hacıbektaşoğlu, köprünün çok büyük ve öne çıkan bir yatırım olduğunu, bu açılışla Siirt-Eruh yolunun tamamlanacağını söyledi.

Açılışlar arasında Şirvan Barajı ve HES'in de bulunduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "2 milyar 500 bin liranın üzerinde 75 kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışları yapılacak" dedi.

Etiketler : siirt türkiye çinko
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