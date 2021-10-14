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14 Ekim 2021 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 10:11:00

Türkiye'den Mustafa Akıncı ile ilgili iddialara cevap

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kıbrıs'ta yayın yapan Avrupa Gazetesi, manşetten verdiği haberinde Türkiye'nin, aralarında Mustafa Akıncı'nın da olduğu 42 kişinin ülkeye girişine yasak getirdiğini iddia etmişti.

Bu isimlerin "Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle 5 yıla kadar Türkiye'ye girişlerinin yasak olacağını öne sürmüştü

"BU BİR YALANDIR, NOKTA"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iddialar ile ilgili "Bu bir yalandır, NOKTA" dedi.

Etiketler : İsmail Çataklı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC
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