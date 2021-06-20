  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz
"Aşıdan değil virüsten korkun"
Damka: Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli
İsveç'te PCR testi skandalı! İnceleme başlatıldı
TCG Kınalıada'da dikkat çeken detay!
Pazar günleri kısıtlama kalkacak mı?
Rusya tamam Fransa sırada
İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlar yorumladı
İşte kısıtlama ve varyanta karşı çare
Sözde üst düzey terörist itiraf etti
"Onlara inat uluslararası ilişkiler okudum"
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
1 milyon sevinci
‘Başka Bahar'a Seda yorumu
‘Olay Mahalli'nden bildirecek
Bodrum'a ayrı Çeşme'ye ayrı villa
Sağlıklı diye yaptığımız konserve öldürebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Haziran
Probiyotikler mutluluk hormonu salgılatıyor
Anjiyo sonrası bol su içilmeli
Pandemi baba-çocuk ilişkisindeki dinamikleri değiştirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'Babalar Günü' klibi
Fransa'da 'fırtına' alarmı: 51 bölge için turuncu uyarı
Eski Yargıtay üyesi Özer'in cezası onandı
20 Haziran 2021 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 11:36:00

Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Zamana oynamasınlar, artık Avrupa Birliği'nden somut adımlar bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Artık Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" ifadesinde bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu AB Yunanistan
Teşkilat hikayesi İsrail'de

Teşkilat hikayesi İsrail'de
Fenomenlerle klip

Fenomenlerle klip
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
Florida'da yorgunluk atıyorlar

Florida'da yorgunluk atıyorlar
Sete alışveriş molası

Sete alışveriş molası
Rolüyle sınırları aştı

Rolüyle sınırları aştı
Alaturkaya yeni hit

Alaturkaya yeni hit
final sonrası doğaya kaçtı

final sonrası doğaya kaçtı
Yaz gününde çizme

Yaz gününde çizme

EN ÇOK OKUNAN HABERLER