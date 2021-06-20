20 Haziran 2021 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 11:36:00
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Zamana oynamasınlar, artık Avrupa Birliği'nden somut adımlar bekliyoruz." ifadesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Artık Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" ifadesinde bulundu.
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