02 Haziran 2021 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 20:00:00
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu.
Sağlık Bakanlığı'nda günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 test yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.
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