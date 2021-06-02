Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nda günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 test yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.