Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 3 Haziran 2021 korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.