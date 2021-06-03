  • BIST
    1428.13
  • Dolar
    8,7015
  • Euro
    10,5670
  • Altın
    523,6490
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Kaç doz aşı yapıldı?
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Dayakçı kocanın cezası belli oldu
Ömer Çelik: Müzisyenlere 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek
ABD'de son 24 saatte 607 can kaybı
Beyaz Saray'dan Biden ile Başkan Erdoğan görüşmesine dair açıklama
Ankara'da yangın paniği! Bulvar, çift taraflı trafiğe kapatıldı
Pedallar eğitim için dönecek
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
Ata vatandan Türkiye kararı
Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili iddiaya Rusya'dan cevap
Teröristbaşı Murat Karayılan çöküşü itiraf etti
Avusturya'nın 'fişleme' haritası çevrim dışı oldu
Kara Kıta'ya Türk imzası! Bölgenin güvenliği Hızır'a emanet
"Türk otoriteleri bir gün bile insani yardımı durdurmadı"
Uğur Kılıç, “Hentbol Vizyon 2028” sloganıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday
Bakan 'kararlıyız' dedi ve hedefi açıkladı
Geri sayım başladı! ''Bozok'' ve ''Togan'' göreve hazır
Macron yine saldırdı! Tek derdi Türkiye
Sahipsiz kedilerin koruyucu meleği
Atiye 3. sezona hazır
03 Haziran 2021 Perşembe 19:39:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 19:39:00

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 3 Haziran 2021 korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs kovid 19 son dakika verileri Ağır hasta
Yürüyen reklam!

Yürüyen reklam!
Eda'nın gururu Buğrahan!

Eda'nın gururu Buğrahan!
Özgürlüğü Youtube'da buldu

Özgürlüğü Youtube'da buldu
DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ

DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ
Düğün yeri bakıyorlar

Düğün yeri bakıyorlar
Milli takım için yazdı

Milli takım için yazdı
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
Hakan yok şarkıları var

Hakan yok şarkıları var
Çekimler sonrası rota organik tarım

Çekimler sonrası rota organik tarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER