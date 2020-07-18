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18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:19:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:30:00

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi

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Türkiye'de son 24 saatte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 1179 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte, 40 bin 943 COVID-19 testi yapıldı. 918 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1179 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 232 bin 67 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13'e çıktı, 5 bin 475 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.

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