Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 918 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 1179 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte, 40 bin 943 COVID-19 testi yapıldı. 918 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1179 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.
Böylece Türkiye'de 4 milyon 232 bin 67 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13'e çıktı, 5 bin 475 kişi vefat etti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.
1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ReifcmNCkw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020
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