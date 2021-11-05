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05 Kasım 2021 Cuma 21:16:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 21:16:00

Türkiye'de 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen paylaşım yapıldı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.

Etiketler : sağlık bakanı kovid 19 vaka sayı bakan koca bakan koca açıklama
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