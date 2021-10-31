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Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
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31 Ekim 2021 Pazar 00:39:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 00:39:00

Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

Söz konusu bombalı saldırı sonucu 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı yemen Aden
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