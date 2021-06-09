  • BIST
    1449.85
  • Dolar
    8,6088
  • Euro
    10,4926
  • Altın
    523,5340
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Darbeci Hafter'in sinsi planı ortaya çıktı
Hindistan'da vakalar düşüyor: Son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü
Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk etti
İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyon
"Türkiye yerine PKK'yı tercih etmenin bedelini ödüyor"
Yağışlar yurdu terk etmiyor
Kara propagandaya başladılar! FETÖ'de INTERPOL korkusu
Rusya'dan kızdıran karar! 165 ülkenin desteklediği deklarasyona veto
Biden yolculuğa önden çıktı! ABD medyası böcek mağduru!
İletişim Başkanı Altun: Neden seslerini çıkarmıyorlar?
Türkiye ve Rusya'dan önemli görüşme
Kritik görüşme öncesi S-400'lere dikkati çektiler
Set sonrası sürpriz birliktelik
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Haziran
Böbrek taşında şehir efsaneleri Doğal yolla düşsün derken hastalanmayın
Ekran bağımlılığı ailede ilişki kalitesini bozuyor
Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili
Başkan Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'daki görüşmesi Washington'da masaya yatırıldı
ABD'den Kovid-19 nedeniyle seyahat uyarısı!
Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi
Aşılamaya öğretim üyeleri ve üniversite personeli dahil edildi
Eğitimde telafi dönemi başlıyor
Türkiye'nin 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı düşüyor
09 Haziran 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 07:30:00

Türkiye ve Rusya'dan önemli görüşme

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilerinin başkent Moskova'da Suriye meselesini görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Türk ve Rus heyetleri 7 Haziran'da Moskova'da bir araya geldi.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edildi.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye arasında Suriye'de askeri eylemlerin durdurulması ve uluslararası teröristlerle mücadele edilmesine ilişkin yapılan anlaşmaların uygulanmasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Suriye meselesine ilişkin Astana Formatında 16. Uluslararası Toplantı'nın hazırlık sürecinin ele alındığı görüşmede, Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması dahil Suriyeliler arasındaki siyasi sürecin başlatılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Libya meselesi görüşüldü

Libya meselesinin de ele alındığı görüşmede, Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimler bağlamında siyasi, askeri ve ekonomi alanında gelişmelerin kaydedildiği vurgulandı.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye arasında Libya krizinin çözümü ile ilgili diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Etiketler : Libya meselesi RUSYA TÜRKİYE
Estetiğe karşıyım

Estetiğe karşıyım
Payitaht'a veda

Payitaht'a veda
Ayrılık yok, iş var!

Ayrılık yok, iş var!
2. sezon sonbaharda

2. sezon sonbaharda
Manken sıfır beden olmamalı

Manken sıfır beden olmamalı
Sosyal mesafeli buluşma

Sosyal mesafeli buluşma
Provaya kahve molası

Provaya kahve molası
11 milyon liralık yeni anlaşma

11 milyon liralık yeni anlaşma
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER