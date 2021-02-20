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20 Şubat 2021 Cumartesi 17:07:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 17:07:00

Türkiye Somali'de uzay üssü kuracak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı açıklamasının ardından Türkiye'nin nerede üs kuracağı merak konusu oldu.

Yetkililer bu konudaki araştırmaların sürdüğünü belirtirken İngiltere merkezli Middle East Eye sitesi, bir Türk kaynağa dayandırılan haberde, Türkiye'nin Ay'a yumuşak bir iniş yapmak için Somali'de bir roket fırlatma sahası inşaa edeceği belirtildi.

Ay programının iki aşamadan oluştuğu vurgulandı. İlk aşamada 2023'ün sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşlenen milli ve özgün hibrit roket Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirecek. 2028'deki ikinci aşamada ise Türkiye, kendi imkanlarıyla fırlattığı roketle, Ay'a yumuşak iniş yapacak. Yetkili ayrıca, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı kapsamında en az 1.1 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti. Haberde kaynağın, üssün, Türkiye'nin büyük etkiye sahip olduğu ve Ekvator'a yakınlığı nedeniyle bilimsel olarak daha elverişli olan Somali'de kurulmasının planlandığını belirttiği kaydedildi.

Etiketler : somali türkiye uzay üssü
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