Türkiye İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'şiddetle' kınadı
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı. Açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz.
Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Sözkonusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz."
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