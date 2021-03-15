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15 Mart 2021 Pazartesi 13:01:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 13:01:00

Türkiye dünya liderliğine oynuyor! İHA'larımız şaşırtacak

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Türkiye, yapay zekalı İHA teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir İHA'ların hava savunma sistemlerini delmesini ve şaşırtmasını hedeflediklerini ifade etti.

Savunma sanayii şirketlerinden STM'nin Siber Füzyon Merkezi, kapılarını gazetecilere açtı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, aralarında Akşam Gazetesi muhabiri Osman Nuri Cerit'in de olduğu gazetecilerle merkezde bir araya geldi.

Merkez, 'Siber Tehdit İstihbarat Merkezi', 'Siber Operasyon Merkezi' ve 'Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı' (Z-Lab) olmak üzere üç başlıkta siber güvenlik sağlıyor. STM bünyesinde MİLGEM projeleri, İHA ve SİHA projeleri de yürütülüyor. STM siber güvenliğin sağlanması için siber saldırılara 7/24 karşı koyuyor. STM Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı'nda sanal veya fiziksel platformlarda farklı işletim sistemlerinin statik ve dinamik zararlı yazılım analizleri gerçekleştiriliyor.

Hava, kara, deniz ve denizaltında insansız sistemlerin birlikte entegre çalışmaları, haberleşmeleri, kendi kendilerine karar vermeleri, aktif olarak komuta merkezine karar vermeleri, yapay zeka ile komuta merkezine tercih sunabilmeleri gibi konular geleceğin harekat ortamı için çalışılıyor.

HEDEF DAHA ÇOK İHRACAT

Milli Teknoloji Hamlesi'nde önemli işlere imza attıklarını belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Motivasyonumuz, büyümemizi ekosistemimizle beraber sağlamak. Dünyada 10 ülke kendi askeri savaş gemisini tasarlayıp üretebilecek yetkinliğe sahip, ülkemiz de bunlardan biri. Olmazsa olmazımız ihracat. Farklı ülkelere, farklı alanlarda ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

YAPAY ZEKALI İHA HEDEFİ

Türkiye, yapay zeka ile karar verebilen sistemler üretme hedefiyle, İHA teknolojisinde dünya liderliğine oynuyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir İHA'ların hava savunma sistemlerini delmesini ve şaşırtmasını hedeflediklerini söyledi.

Etiketler : iha siha türkiye savunma sanayi ismail demir
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