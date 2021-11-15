Türk SİHA'ları korku saldı! Yunanistan çaresiz

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15 Kasım 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 18:00:00

Yunanistan Türk SİHA'ları karşısında çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

Kaynak: Yeni Şafak

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Yunan medyası Türk İHA ve SİHA'larını gündemine taşımaya devam ederken, ülkede yaşanan korkuyu da gözler önüne seriyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımı, "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." sözleriyle ifade edildi.

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunan hava sahasını ihlal ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi. Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ

Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi. SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

"HAVA KUVVETLERİNE MASRAFSIZ BASKI"

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

Etiketler : Türkiye İHA ve SİHA Yunan Hava Kuvvetleri Silahlı İnsansız Hava Araçları
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