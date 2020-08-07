TSK'dan müthiş operasyon! 17 Terörist öldürüldü
Mehmetçiklerimiz yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütlerini hareket edemez hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 24 saatte 17 teröristin son 10 günde ise toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." bilgisine yer verildi.
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