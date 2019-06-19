Toplu iş sözleşmesi 2019 ne zaman yapılacak? Kamu toplu iş sözleşmesi son dakika!

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşmelerde Türk-İş bugün teklifini açıkladı. Türk-İş Koordinasyon Kurulu, bugün bir araya gelerek rakam için istişare gerçekleştirdiler. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti. Toplu iş sözleşmeleri hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

Bakan Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, "Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız." dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?



Toplu İş Sözleşmeleri;

İşçinin işyeri meslek değişikliği koşullarının sendika, işveren ve işçinin genel haklarını ve yükümlülüklerini,

İşyerinde yasalar, yönetmelikler ve tis hükümlerince işveren ile işçilerin katılımıyla oluşturulacak işyeri kurulların yapısını, yetkisini, amaçlarını, işlevlerini,

Hizmet akitlerinin yapılmasını ve sona erdirilmesini,

Çalışma sürelerini; (normal çalışma sürelerini, fazla çalışmaları, vardiya çalışmaları, gece çalışmaları vb.), bayram, genel, hafta ve akdi tatil günlerini,

Ücret ödeme biçimlerini, ücret sistemlerini, ücret artışı zaman ve biçimlerini ve ücret düzeylerini, İşçilik primlerini,

Parasal (ikramiye vb.) ve iş ve sosyal işyeri değişikliklerini yardımların (yemek, doğum, taşıma vb.) düzenlenmesini,

İşyeri çalışma koşullarının belirlenmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliği, vizite işlemleri, emzirme odaları ve kreşlerin kurulması ve işletilmesini,

Uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve çözümlenmesini,

İşçilerin meslek eğitimlerinin sağlanması ya da kurslara katılmaları koşullarının belirlenmesini,

İşyeri sendika temsilcilerinin hakları, yükümlülükleri, yetkileri ve işverenle görüşme biçim ve yöntemleri, temsilci eğitim izinlerini,

İşyeri ya da işletmenin sosyal tesislerinden yararlanma koşulları ve biçimleri gibi birçok konuyu kapsarlar.