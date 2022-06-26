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26 Haziran 2022 Pazar 12:52:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 12:52:00

TOKİ Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek. Konutların ihalesi temmuz ayında yapılacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde dört etapta inşa edilecek 2 bin 429 konut yatay mimarili ve yöresel unsurları taşıyacak.

Yeni konut projeleriyle çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, yeşil alanları ve esnafla vatandaşların bir arada olduğu mahalle kültürünü yaşatan, yeni yaşam alanları oluşacak.

Konutlardan 541'inin ihalesi 25 Temmuz'da, 587 konutun ihalesi 26 Temmuz'da, 675 konutun ihalesi 27 Temmuz'da, 626 konutun ihalesi ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Kuzeyşehir'de 250 bin kişi yaşayacak

Gaziantep'te sosyal konut alanında Türkiye'nin en büyük konut projelerinden biri olan Kuzeyşehir Projesini hayata geçiren TOKİ, yapımını tamamladığı konutların anahtarını vatandaşlara teslim etti.

Yaşamın başladığı kuzey şehirde vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenen Kuzeyşehir Projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

Millet Bahçesi'ne ikinci etap

TOKİ tarafından Gaziantep'te inşasına başlanan millet bahçesinin yapımı hızla devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet Bahçesi'nde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanları yer alacak.

Millet bahçesinin ikinci etabının ihalesi ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

Bitki ve peyzajı ile Gaziantep şehrine yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi yeşili ve dinlenme alanları ile doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Gaziantep'e her alanda yatırım

Açıklamada, TOKİ'nin şehirde her alanda yatırım yaptığı belirtilerek, UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa ettiği anımsatıldı.

Ayrıca açıklamada TOKİ'nin, kentte 25 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 19 cami, 19 ticaret merkezi, 3 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımını tamamladığı belirtildi.

Etiketler : TOKİ Yeni konut projeleri Şehitkamil ilçesi
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