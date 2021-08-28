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28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:09:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:09:00

Thodex reklamlarında oynayan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusu

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Thodex reklamlarında oynayan aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mal varlıklarının incelenmesi istendi.

Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Reklamdan sonraki mal varlıklarının incelenmesi istendi.

CNN TÜRK'ün haberine göre, 108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan ihbar doğrultusunda Türkiye'deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü. Suç duyurusu dilekçesine göre; Özer'in kız arkadaşı Thodex'in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve bu borsaya paranızı yatırın diyen ekonomistin banka hesaplarının incelenmesi istendi. Şüpheli şahısların Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının da tespiti talep edildi. Ayrıca ekonomist Erkan Öz ve aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimle Faruk Fatih Özer'in arasındaki görüşme kayıtlarının incelenmesi istendi.

Thodex mağdurları avukatı Sinan Keskin, "Fatih Faruk Özer'in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Etiketler : thodex fatih özer bitcoin
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