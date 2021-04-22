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22 Nisan 2021 Perşembe 16:59:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 16:59:00

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez konuştu: Birkaç gün içerisinde dönüş yapacağım

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Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yurt dışına çıkış görüntüleri tespit edilen Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" ifadelerini kullandı.

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını söyledi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü.

İddiaların hedefindeki Faruk Fatih Özer yazılı açıklama yaptı. Özer, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır." dedi.

"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım." diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır." diye konuştu

Özer'in açıklamasında, "ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" ifadesi yer aldı.

2 milyar dolar iddiasını da yalanlayan Faruk Fatih Özer, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir" dedi.

Özer'in açıklaması şu şekilde devam etti:

"Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim"

Etiketler : kripto para thodex faruk fatih özer
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