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18 Nisan 2024 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 09:30:00

Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı istanbul il emniyet müdürlüğü dhkpc fehmi oral meşe
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