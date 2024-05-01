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01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:38:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:38:00

Blinken, İsrailli bakanlara rağmen esir takası yapılamaması nedeniyle Hamas'ı suçladı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı İsrailli aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını açıklamalarına rağmen taraflar arasında uzlaşıya varılamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bölge turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ı kabul etti.

Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede, Herzog, Uluslarası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara rağmen UCM'nin "İsrail'e karşı kullanılmaya çalışıldığını" ve bunun "demokrasi için tehdit oluşturduğunu" iddia eden Herzog, müttefiklerine bu tür çabaları reddetme ve karşı çıkma çağrısı yaptı.

Blinken, İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası müzakerelerini masaya yatırdı.

ABD'li Bakan, İsrailli bazı aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını dile getirmesine rağmen taraflar arasında uzlaşının sağlanamaması nedeniyle Hamas'ı suçladı.

Blinken, "Rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak bir ateşkes sağlamaya ve bunu hemen gerçekleştirmeye kararlıyız. Ve bunun başarılamamasının tek nedeni Hamas'tır. Masada bir teklif var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

Etiketler : abd israil hamas esir takası
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