Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, "Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.
Emine Erdoğan, dayanışma ve mücadelenin özünde emek olduğunu da vurguladı.
Paylaşımında "Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın" ifadesini kullandı.
Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 1, 2024
Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten... pic.twitter.com/UqKvTA1UyI
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