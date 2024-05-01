VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktalara ilişkin görüşmeler devam ediyor
Van'da 1,8 ton inci kefali ele geçirildi
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecek
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Orman yangınlarının önlenmesi için 3 Mayıs'ta "Orman Benim" kampanyası düzenlenecek
01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:59:00

Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, "Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğan, dayanışma ve mücadelenin özünde emek olduğunu da vurguladı.

Paylaşımında "Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın" ifadesini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan 1 mayıs emek ve dayanışma günü mesaj
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX