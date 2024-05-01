Google ‘İngilizce pratik' yaptıracak

Google, arama hizmetine İngilizce konuşma pratiği yapma özelliği ekledi. Henüz test aşamasındaki özellik, yapay zekâdan güç alıyor. Yeni özellik, Türkiye'de aktif değil. Google Arama'ya eklenen yeni özellik, kullanıcılara İngilizce öğretmeyi amaçlamıyor. Yapay zekâ ile desteklenen özelliğin temel amacı, dil pratiği yapmak. Google Arama'ya eklenen bilgilendirme sayfasında, günlük senaryolara uygun olarak pratik yapılabileceği ifade ediliyor.