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01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında "Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir." hadisini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Etiketler : numan kurtulmuş 1 mayıs emek ve dayanışma günü işçi
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