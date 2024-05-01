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01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:05:00

Bolu Dağı Tüneli heyelanlara karşı güçlendirme amacıyla uzatılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarına temmuz ayında başlayacaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022'de meydana gelen heyelanın ardından, yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatı ile uzatılmasının projelendirildiğini ifade etti.

Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandığını belirten Uraloğlu, "Projede bir tüpün 90 metre diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

"ÇALIŞMALARI 50 GÜNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

Uraloğlu, çalışma kapsamında 1. etabın 7 Kasım 2023'te tamamlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarına temmuzda başlayacağız. Çalışmalar kapsamında Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikameti temmuzda trafiğe kapatılacak. Söz konusu istikamette trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na aktarılacak. Sürücüler otoyola Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar katılabilecek. Çalışmaları 50 günde tamamlamayı planlıyoruz."

"TÜNELİN TOPLAM UZUNLUĞUNU 3 BİN 115 METREYE ÇIKARDIK"

Çalışmaların 1. etabında tünel portalının Ankara yönü tünel girişinin, çelik konstrüksiyon, her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Böylelikle tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraoğlu, 3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 5 çelik genleşme derzi değişimi yapıldığını da dile getirerek, trafiğe kapatılan kesimde ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla 3,2 kilometre üstyapı onarım çalışması gerçekleştirildiğini, 3 kilometrelik kesimde de refüjdeki beton bariyerlerin yenilendiğini bildirdi.

"BU ÖNEMLİ GÜZERGAHI GÜÇLENDİRİYOR VE YENİLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 2. etap çalışmalarına da değinerek tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının, çelik konstrüksiyon, her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağını kaydetti.

Her iki tüp üzerine mühendislik dolgusu yapılarak çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Viyadük-1 ve Viyadük-4'te depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 4 çelik genleşme derzi değişimi yapacağız. Ayrıca, trafiğe kapatılan kesimde orta refüjdeki beton bariyerler yenilenecek. Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan bu önemli güzergahı Bakanlık olarak ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda güçlendiriyor ve yeniliyoruz."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu bolu dağı tüneli heyelan
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