Küçük kıza çirkin taciz!

Akşam Gazetesi yazarı Taceddin Kutay, önceki gün 6 yaşındaki kızı Fulya'yla Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde yürüdüğü esnada M.G. (73) isimli kişinin sözlü tacizine uğradı. Kutay'ın polisi araması üzerine şüpheli kadın, karakola götürüldü. Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret' suçlarından, Kutay hakkında ise 'Hakaret' suçundan adli işlem başlatıldı.

AKŞAM yazarı Taceddin Kutay, ilahi söyleyen kızına tepki gösteren kadını videoya çekerek kaçmasına engel oldu.

'NE CAHİL İNSANLARSINIZ'

Taceddin Kutay, sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaparak, olayı şu sözlerle anlattı: "Yanımızdan geçen kadın, ilahi söyleyen kızıma müdahale ederek, 'Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum' dedim; 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız' dedi. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında 6 yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin."

'KIZIMA TRAVMA YAŞATTI'

Taceddin Kutay, şikayet dilekçesinde ise şunları belirtti: "29 Nisan akşamı 6 yaşındaki kızımla Göztepe'de yürürken, kızıma yetenek sınavında hangi şarkıları söylediğini sordum. Bana 'Ey aşık-ı dilda de RAST' isimli ilahiyi söylüyordu. İlahinin nakarat kısmında yer alan 'La ilahe İllallah Muhammeden Resulullah' kısmını söylerken, 70 yaşlarında bir kadın yanımızda durarak sert bir ifade ile kızıma doğru dönerek 'Bunları size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?' dedi. Bunun üzerine ben 'Hayır, müzik dersimizde ben öğretiyorum' dedim. Ardından kadın bana karşı 'ufacık çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkamaya utanmıyor musunuz?' dedi. Buna karşı ben de 155'i arayıp polis çağırdım. Kadın bana 'Üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız vb.' sözler sarf ederek kaçmaya başladı, polisi beklemesini söyledim."

'DİNİ DEĞERLERE HAKARET'

"Kaçmasını göz önünde bulundurarak videoya aldım. Şahsı videoya alırken de 'Sizi savcı ve polisin bulması için videoya alıyorum' diye uyarıda bulundum. Ekipler gelene kadar, apartmana giren kadın, tespit edilerek karakola götürüldü. Yaşanan olayda dini değerlerimiz hakaret edilerek aşağılandı. Kızımın ağlayıp psikolojik travma yaşamasına sebebiyet verdi. Ben şahsın kendisine hiçbir şekilde küfür veya hakaret içerikli söylemlerde bulunmadım."