VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliye edilecek mi?
Karadeniz gazı için geldi!
İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
"Küresel bir kriz"
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu
Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi
Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı
Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor
'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'la eşleşti
Somali ve dostları için yeni bir umut
Osmanlı'yı deniz imparatorluğu haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa
Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi
Ceceli'nin üçlüsü
Mezarlık'ta gazeteci
İlker'e sahneden alkış
Paris yolcusu
Makyajsız paylaşım
Uymazlarsa NATO'ya almayacağız
MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi
Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu
Ukrayna "son kale"den çekildi
04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:57:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:20:00

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan ekonomi yorumu: "Küresel bir kriz"

ABONE OL

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, ekonomik krizin tüm dünyada derinleştiğini vurgulayarak, 'Almanya'da dün gazetede çıkan yazıda “daha az yıkanın” yazıyordu. Bir ay kadar önce İngiltere'deydim. Konuşulan konu bu kış evlerin 1/3'ünün ısınmayacağı ve gaz parasını ödeyecek maddi güç olmayabileceğiydi. Hollanda'da Kovid-19 döneminde vatandaşa karşılıksız destek verildi şimdi ise mektup gidiyor, faizsiz olarak kaç yılda geri ödeme yapmak istersiniz diye. Biz vatandaşımıza Kovid-19 döneminde hibe yardımı yaptık. Geri almıyoruz. Bunları kendi gücümüz çerçevesinde yapıyoruz. Hatamız olabilir ama kasıt yok. En büyük farkımız bu.' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da dün gazetede çıkan yazıda "daha az yıkanın" yazıyordu. "Suyu ısıtmak için kullanılacak gazımızda sıkıntı olacağı için tasarruf yapmak zorundayız" ifadeleri ile insanları uyardılar. Bir ay kadar önce İngiltere'deydim. Konuşulan konu bu kış evlerin 1/3'ünün ısınmayacağı ve gaz parasını ödeyecek maddi güç olmayabileceğiydi. Fransa'da sağlık çalışanları ve farklı gruplar şuan yeterince destek alamadıkları bir durum içerisindeler. Hollanda' da Kovid döneminde vatandaşa karşılıksız destek verildi şimdi ise mektup gidiyor faizsiz olarak kaç yılda geri ödeme yapmak istersiniz diye. Biz vatandaşımıza Kovid döneminde hibe yardımı yaptık. Geri almıyoruz. Bunları kendi gücümüz çerçevesinde yapıyoruz. Hatamız olabilir ama kasıt yok. En büyük farkımız bu.

"3'LÜ MUTABAKAT"

FETÖ, uluslararası bir zirvede, uluslararası bir evrakın içerisinde resmen yer aldı. PKK/YPG ve onlarla ilintili olanlar, uzantıları diye de belirtildi.

FETÖ'nün uluslararası bir evrakın, uluslararası bir zirvenin sonuç bildirgesinin içerisinde atıf bulunan bir ervakın içerisinde resmen yer aldı. PKK/YPG ve onlarla ilintili olanlar, uzantıları diye de belirtildi. Bu dosya içerisinde bu isimler yazıldı, geçti.

PKK'nın ve yandaş örgütlerinin bu belgede açık ve net olarak faaliyet alanlarının kapatılacağı taahhüt ediyorlar.

"SARKOZY ANISI"

Baktığım zaman bana çok tanıdık geldi. Cumhurbaşkanımız Miçotakis benim için bitmiştir daha da gelmem demişti. Ta ki hatasını anlayıp işi düzeltmek için adım atana kadar. Miçotakis orada samimiyet testini geçemedi. Bunun aynısını Sarkozy yaptı. New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısında içeri girdi, orada bazı konuşmalar yaşandı ve sözler verildi. Hatırlarsanız mikrofon açık kaldı ve en rahat olan kişi Cumhurbaşkanımızdı. Çünkü içeride ne konuşuyorsa dışarıda da aynısını konuşuyor. Görüşme yapıldı üç dakika sonra dışarı çıkınca basın ile yapılan görüşmede içeride konuşulanların tam aksine konuştu. O gün Sarkozy'de bitti.

Etiketler : FETÖ ARAFTA SORULAR Akif Çağatay Kılıç Dışişleri Komisyonu Başkanı
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Suat çaldı Ferhat söyledi

Suat çaldı Ferhat söyledi
Biz evleniyoruz!

Biz evleniyoruz!
Senfonik Müslüm Gürses şarkıları

Senfonik Müslüm Gürses şarkıları
Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum

Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum
Hazal'ın keyifli günü

Hazal'ın keyifli günü
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX