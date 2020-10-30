Tarihe hayat veriyor

30 yıldır ahşap ustalığı yapan Ahmet Akbulut (62), gününün yarıdan fazlasını atölyesinde geçirdiğini dile getirdi. Akbulut, "Tarihi eserlerde çalışmak çok farklı bir duygu çünkü geçmişi geleceğe taşımak insana ayrı bir heyecan veriyor" dedi.