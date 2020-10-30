  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Askeri uzman, işgalci Ermensitan'ın Su-25'lerinin en büyük dezavantajını açıkladı!
Azerbaycan uyardı: Ermenistan fosfor bombası kullanabilir
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında
Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağdı
Selçuklu-1 bölgesinde heyecanlandıran gelişme: Yavuz testlere başlayacak
İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız
Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi! Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi
Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama
Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evleri çiçek bahçesine döndü
Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin'in anne kız vakti
Tarihe hayat veriyor
Çocukken kendisine çanta veren Kızılay'ın 45 yıllık gönüllüsü
Usta öğretmenler
30 Ekim 2020 Cuma 18:14:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 15:36:00

Tarihe hayat veriyor

ABONE OL

Kayseri'de yaşayan ahşap ustası Ahmet Akbulut, aslına uyun şekilde restore ettiği tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat kazandırıyor.

30 yıldır ahşap ustalığı yapan Ahmet Akbulut (62), gününün yarıdan fazlasını atölyesinde geçirdiğini dile getirdi. Akbulut, "Tarihi eserlerde çalışmak çok farklı bir duygu çünkü geçmişi geleceğe taşımak insana ayrı bir heyecan veriyor" dedi.

Etiketler : ahşap ustası Ahmet Akbulut Kayseri restore
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili

Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER