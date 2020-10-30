30 Ekim 2020 Cuma 18:14:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 15:36:00
Tarihe hayat veriyor
Kayseri'de yaşayan ahşap ustası Ahmet Akbulut, aslına uyun şekilde restore ettiği tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat kazandırıyor.
30 yıldır ahşap ustalığı yapan Ahmet Akbulut (62), gününün yarıdan fazlasını atölyesinde geçirdiğini dile getirdi. Akbulut, "Tarihi eserlerde çalışmak çok farklı bir duygu çünkü geçmişi geleceğe taşımak insana ayrı bir heyecan veriyor" dedi.
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