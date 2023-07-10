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10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:52:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:52:00

Taksim'de torpil paniği

Kaynak: AA

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Taksim'de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı'nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.

Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken yaşanan kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.

Etiketler : Taksim torpil patlatan gençler Taksim İstiklal Caddesi
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