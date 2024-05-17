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17 Mayıs 2024 Cuma 22:48:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 22:48:00

Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde: 81 ilde ücretsiz olacak!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni müjdeyi duyurdu. Emeklilerin hayat kalitesini arttıracak hizmet devreye alınıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren müjde tüm Türkiye'de geçerli olacak. Emekliler 1 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. 2 milyon vatandaşımız yeni ilaç düzenlemesinden faydalanacak."

Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır.

'EMEKLİ DANIŞMANLARINI GÖREVLENDİRECEĞİZ'

Emeklilerimizin taleplerini ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformu kurulmaktadır. SGK'nın uygulamaya koyacağız yeni hizmet modelimizde her emeklimizin hizmet merkezine gitmeden tek telefonla hızlıca ulaşabileceği, kurumumuzun yetkin personelinden oluşacak emekli danışmanlarını görevlendireceğiz.

Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracağı teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek işlemlerini daha hızlı, kolay yapabilmelerine fırsat vereceğiz.

81 ilde SGK İl Müdürlükleri'nde kurduğumuz Emekli Hizmet Masası emeklilerimize özel hizmetler sunmaktadır. Emeklilerimizin bu merkezlere giderek sunulacak hizmetler hakkında kendilerine bilgiler sunacak emekli danışmanlarımızla bir araya gelmelerini isterim.

Gerek kamu kurumlarımızla gerek özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerimize yönelik özel fırsatlar sunarak onların sosyal, ekonomik olarak desteklenmesini sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Yeni bir internet sitesi kurduk. Emekliler.gov.tr. Bu platformda faaliyetleri paylaşacağız. Bu siteyi kısa süre içerisinde kullanıma açacağız. Bankalardan odalara, sendikalardan meslek odalarına, özel sektörden kamu kuruluşuna kadar birçok paydaşımız destek verdiler.

"1 AY ÜCRETSİZ KULLANILACAK"

Paydaşlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerdir.

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanmaktadır. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

TROY ile bankalarla yaptığımız protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacaktır.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri daha birçok yeniliği emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçları ile, kurduğumuz platform ile emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Emekli
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