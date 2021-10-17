VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
17 Ekim 2021 Pazar 18:26:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 18:27:00

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kocaeli''nin Gebze ilçesinde, KADEM'nin düzenlediği İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda finale kalan 5 kadın girişimciye 50'şer bin TL ödül verildi. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız" dedi.

Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak amacıyla KADEM, TÜBİTAK, Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda ödüller sahibini buldu. Sunum yapan ve finale kalmayı başaran 5 kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle 50'şer bin TL'lik ödüllerini aldılar.

'SADECE ÇALIŞAN DEĞİL, GİRİŞİMCİ KADINLAR DA VAR'

Törende konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İnovasyonda Kadın Projesi'ni 2015 yılında hayata geçirirken bir hedefimiz vardı. Ülkemizde kadın istihdamının artması, kadınların katma değeri yüksek ürünler üreterek çalışma hayatında fırsat eşitliğine ulaşması ile istihdama katılım ve ekonomide adaletin tesis edilmesi. Bu 6 yıllık süreçte gördük ki, artık kadınlar hem girişimciliğin yaygınlaşması hem de bu alandaki farkındalığın artması yolunda emin adımlarla yürüyor. Gördük ki, kadınlarımız iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla, kendi fikirlerini teşebbüslere dönüştürerek iş kuran, iş veren, önemli buluşlara imza atan ve ülke ekonomisine katma değer katan ürünler üreten bireyler olarak yer alıyor. Bugün iş dünyasında fiziksel güç yerine fikirsel gücü destekleyen dönüşüm, inovasyonla değer kazanıyor. Artık kadınlarımız bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Pek çok alanda artık kendi teknolojisini kendisi üreten bir ülkeyiz. 'Bunları biz yapamayız. Ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı, kompleksli bir zihniyet halen var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi, bu halka yeniden umut ve cesaret veren milli teknoloji hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız" dedi.

'KADINLAR ÜRETİME VE EKONOMİK İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR'

Kadınların istihdama ulaşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Derya Yanık da "Kadınların eşit fırsatlara ulaşmasında en belirleyici etkenlerden biri hiç şüphesiz eğitim. Bizler geçtiğimiz 19 yıllık süreçte kadınların okur yazarlık oranının artması için çalışmalar yürüttük. Bu gayretin neticesinde 2020 yılında 6 yaşın üzerindeki kadınların okuryazarlık oranı yüzde 79'dan yüzde 95'e yükseldi. Kadınların eğitim imkanlarına erişimi arttıkça hem iş gücüne katılım oranları arttı, hem de karar alma mekanizmalarında daha çok yer almaya başladılar. Türkiye artık seri üretimin ötesinde, parlak projelerle, girişimcilik ve inovasyon alanında da rekabetlere alan açan bir ülke haline geldi. Bu süreçte kadınlar, iş gücüne katılımlarının ötesinde istihdam yaratma gücünü de elde etti. İşveren olarak kadınlar hem üretime, ekonomik istikrara katkı sağlıyor hem de kadınların istihdam edilmesine kapı aralıyor" diye konuştu.

'KADINLARIN HER ALANDA AKTİF OLMADIĞI BİR TÜRKİYE HAYAL EDİLEMEZ'

Teknolojik olanakların artması ile çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin daha fazla sağlandığını belirten Bakan Mustafa Varank ise "Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atmamız lazım. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak. Elbette bu hedef sadece kadın istihdamını artırmak olarak yorumlanmamalı. Aslında kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. Kadın girişimciler yalnızca 2020 yılında 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak 2019 yılındaki tutarı 7'ye katlamayı başardı. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Bu da gösteriyor ki, bugün kadınların her alanda aktif olmadığı bir Türkiye geleceği hayal edilemez" ifadelerini kullandı.

Etiketler : sümeyye erdoğan bayraktar milli teknoloji kadem kadın istihdam
Annelikten sonra ilk proje

Annelikten sonra ilk proje
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet

ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Pahalı filmlerde oynamıyorum

Pahalı filmlerde oynamıyorum
Kavga anı kamerada

Kavga anı kamerada
Kurallarını yıktı!

Kurallarını yıktı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER