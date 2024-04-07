Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü amigoluk yaptı

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan devraldı.

BURSA'DA MUSTAFA BOZBEY'İN MAZBATA TÖRENİNDE TEPKİ ÇEKEN ANLAR!

Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa'da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

"Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları ise herkesi şaşırttı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya proformalarından birçok kişi Us'un konuşmasını alıntılayarak tepki gösterdi.