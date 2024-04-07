Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü amigoluk yaptı

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07 Nisan 2024 Pazar 17:10:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 17:10:00

Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us amigoluk yaptı

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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde tepki çeken bir konuşmaya imza attı. CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde konuşan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Us'un 'Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen.' şeklindeki konuşmaları akıllara 'Bu nasıl tarafsızlık?' sorusunu getirdi.

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan devraldı.

BURSA'DA MUSTAFA BOZBEY'İN MAZBATA TÖRENİNDE TEPKİ ÇEKEN ANLAR!

Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa'da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

"Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları ise herkesi şaşırttı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya proformalarından birçok kişi Us'un konuşmasını alıntılayarak tepki gösterdi.

Etiketler : Bursa İl seçim kurulu Mehmut Us yerel seçim
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