Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us amigoluk yaptı
Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde tepki çeken bir konuşmaya imza attı. CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde konuşan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Us'un 'Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen.' şeklindeki konuşmaları akıllara 'Bu nasıl tarafsızlık?' sorusunu getirdi.
CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan devraldı.
BURSA'DA MUSTAFA BOZBEY'İN MAZBATA TÖRENİNDE TEPKİ ÇEKEN ANLAR!
Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa'da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde amigoluk yaptı.
"Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları ise herkesi şaşırttı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya proformalarından birçok kişi Us'un konuşmasını alıntılayarak tepki gösterdi.
- YSK'dan Siverek ve Halfeti kararı
- Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü amigoluk yaptı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için personel alım sonuçları açıklandı
- Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı
- Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
- Bayraktar KALKAN DİHA'nın ayak sesleri! İstihbaratta kilit rol oynayacak