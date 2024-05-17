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17 Mayıs 2024 Cuma 08:32:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 08:32:00

"Mercek-19" operasyonlarında 1877 silah ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

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Son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik yurt genelindeki "Mercek-19" operasyonlarında 1877 silah ele geçirildi ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-19" operasyonları düzenlendiğini duyuruldu.

İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;

Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan; 32 çeşit toplamda 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da 245 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi. 316 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 96 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 122 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 68 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi. 106 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 43 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 56 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 143 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından

İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop'ta düzenlenen "MERCEK-19" operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 877 silah ele geçirildi.

Etiketler : operasyon silah kaçakçıları ruhsatsız tabanca
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