İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: TRT Haber
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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