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12 Nisan 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 16:00:00

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Göç İdaresi yanıtı: 2 belediye başkanın dengeni bozmuş

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi ile ilgili açıklamalarına 'Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken “Devleti iyi tanıması gerekiyor.” diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş.' sözleriyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından göçmenlerle ilgili ve yabancı uyruklulara vatandaşlık verilmesiyle alakalı Göç İdaresini adres göstererek tepki göstermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

'2 BELEDİYE BAŞKANIN DENGENİ BOZMUŞ'

Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş.

'YAMAKLARIN BULSUN'

Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.

Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz.

"HER ZAMANKİ GİBİ SAÇMALAMIŞ"

Dün kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı heyetini kabul eden Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye her yaptığının bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyoruz ama ona da tabii kara çalma, iftira atma her zamanki karakterleridir" diye konuşmuştu.

Etiketler : CHP Genel Başkanı SGK Başkanlığı Süleyman Soylu Göç İdaresi
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