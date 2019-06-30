30 Haziran 2019 13:31 | Pazar
Son Dakika Haberi... Hasdal'daki ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Akar'dan Hafter'in tehdidine yanıt: Şiddetli şekilde mukabele edilecektir
- Terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde "Kocaeli emirleri"nin şifreli görüştüğü ortaya çıktı
- İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama
- Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
- AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı