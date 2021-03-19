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Şimşek Mavi Vatan Tatbikatı'na büyük katkı sağladı
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19 Mart 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 13:00:00

Şimşek Mavi Vatan Tatbikatı'na büyük katkı sağladı

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TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek, mavi vatan tatbikatında hedef uçak olarak görevine devam etti.

Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de gemiye konuşlanarak tüm operasyonun gemide kurulan sistemlerle yürütüldüğü tatbikatta Şimşek toplam 8 sorti uçuş gerçekleştirdi. Şimşek, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikle yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, Hava aracı fırlatma aralığını 6-8 dakikalar mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle kullanımına katkıda bulunan Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştirilmeye devam ediyor.

Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20,000 feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor.

Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehdit benzetimi sağlıyor.

Hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla ARGE projesi olarak başlattığı Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, silahlı kuvvetlere hizmet sunmaya devam ediyor.

Etiketler : mavi vatan şimşek tatbikat
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