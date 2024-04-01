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Siirt'te yasa dışı slogan atanlar gözaltına alındı
01 Nisan 2024 Pazartesi 22:58:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 22:58:00

Siirt'te yasa dışı slogan atanlar gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Siirt'te DEM Parti tarafından yapılan seçim kutlaması etkinliğinin ardından yasadışı slogan atan 9 kişi yakalandı.

Siirt'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti adayı Safiye Alağaş kazandı. Seçimden başarıyla çıkılmasının ardından partililer Doğan Mahallesi'ndeki nevruz alanında kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Safiye Alağaş, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve partililer katıldı. Etkinliğin ardından ara sokaklarda yasadışı slogan atan grup, polisin dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen taş atarak taşkınlık yaptı. Polisin müdahalesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'HALKIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN KİŞİLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Olayla ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu düzenini bozan kişilere müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasadışı slogan atma ve taşkınlık yapmaya başlamış, ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları, sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeni ve esenliğini bozmaya çalışan, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimseye asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Etiketler : SİİRT TUTUKLAMA DEM PARTİ SLOGAN
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