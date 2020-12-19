Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor

Türkiye'nin en hızlı İHA'sı olacak olan Göksungur, donanımları ile dikkat çekiyor. F-16 ve F-4 savaş uçaklarında kullanılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile donatılacak olan İHA, radarlarda kendisini F-16 gibi gösterip karşısındaki radarların aldatılmasını sağlayacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin milli insansız hava aracı sayısı giderek artıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Aksungur ve Göksungur'u envantere kazandırmak için gece gündüz çalışıyor.

İçeride ve dışarıda gerçekleştirilen operasyonlarda büyük başarılar elde eden ANKA sistemi üzerinden geliştirilen İHA'lar yakında kademeli olarak göreve başlayacak.

750 KİLO YÜK TAŞIYABİLİYOR

Sungur ailesinin iki geliştirilmiş İHA'sından Aksungur TUSAŞ tarafından 18 ayda tamamlandı. İHA Aksungur ismini ise saatte 180 kilometre hızla uçan Doğan cinsi kuştan aldı. ANKA Sistemi ile benzer aviyonik mimariye ve 750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur, en zorlayıcı muharebe koşullarına yönelik inşa edildi.

40 bin feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilen Aksungur, en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren motor yapısına da sahip bulunuyor.

Aksungur, 170 beygirlik turbo dizel çift motor ile yüksek yerlilik oranına da sahip. Tam otonom olarak operasyon yürütebilen İHA, çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi, otomatik kalkış ve iniş sistemi, elektrik güç üretim sistemi ve şifrelenmiş sayısal veri linki ile uçuyor.

24 metre kanat açıklığına, 12 metre uzunluğa sahip Aksungur'un yüksekliği ise 3 metreyi aşıyor.

ÜÇ ADET SİLAH İSTASYONU VAR

ANKA Aksungur'un Temel, Sinyal İstihbarat, Taaruz ve Deniz Karakol olmak üzere dört adet konsepti de yer alıyor. Gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, normalde savaş uçaklarının kullandığı ağır mühimmatlarla da görev yapabiliyor. Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu da bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, ve minyatür bombaları taşıyabiliyor.

İKİ REKOR BİRDEN KIRDI

2019 yılında ilk testini başarıyla gerçekleştiren Aksungur son testlerinde ise iki rekor birden kırdı. 49 saat yani iki günden fazla havada kalarak Bayraktar TB-2’ye ait olan 27 saat 3 dakikalık kesintisiz havada kalma rekorunu kıran Aksungur, 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat uçarak bir ilke daha imza atmış oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, çift motorlu Aksungur İHA’da seri üretim sürecinin başladığını açıkladı.GÖKSUNGUR EN HIZLI İHA OLACAK

Aksungur'un yanı sıra TUSAŞ tarafından üzerinde çalışmaları devam eden Göksungur ise Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Gelecek yıl TSK'nin kullanımına sunulması planlanan Göksungur ile havada süpersonik hızlara ulaşılacak. Öncelikle hava savunma sistemlerinin testi ve geliştirilmesinde kullanılması planlanan süpersonik araç, Milli Muharip Uçak için de görev yapacak.

1600 KM SÜRATLE UÇAÇAK

Göksungur için TUSAŞ tarafından üretilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek’in motorunun geliştirilmesi planlanıyor. Milli Muharip Uçak’daki pilot, etrafında bulunan İHA’ları da yönetebilecek. İHA’nın saatte yaklaşık 1600 km süratte uçabileceği kaydediliyor.

Göksungur’un radarda kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterip, karşısındaki radarların aldatılmasını sağlayabilecek donanıma sahip olması da bekleniyor.

SAVAŞ UÇAKLARINA OLAN İHTİYACI ORTADAN KALDIRACAK

F-16 ve F-4 savaş uçaklarında kullanılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini de taşıyabilecek Göksungur'un, bu özellikleriyle savaş uçaklarına olan ihtiyacı da ortadan kaldıracak. Uydu ile yönetilecek Göksungur'un 15000 metre veya yörünge altı irtifa ve ortalama 200 km menzil olması bekleniyor.

Türkiye’nin sesten hızlı, süpersonik insansız hava aracı Göksungur ilk uçuşunu 2021’de gerçekleştirilecek.