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21 Eylül 2021 Salı 12:54:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 12:54:00

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu

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TEKNOFEST İstanbul açılışında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuştu. Bayraktar, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul açılışında açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. TEKNOFEST, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

74 AYRI KURUM KATILIYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pandemi şartları nedenle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" gibi keyifli aktiviteler de olacak.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY de uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

200 BİN BAŞVURU

TEKNOFEST açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası basına mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak.

İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türk bilim adamı Aziz Sancar festivalimizi şereflendirecek. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek. Tüm Türkiye'ye festivalimize bekliyoruz" dedi.

BAYRAKTAR DİHA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Baykar Savunma, Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın, TEKNOFEST'te ilk kez görücüye çıkacağını duyurdu. BAYKAR'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfi bi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.

Etiketler : Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST DİHA Aziz Sancar HÜRKUŞ AKSUNGUR ve GÖKBEY
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