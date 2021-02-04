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04 Şubat 2021 Perşembe 17:47:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 17:47:00

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı, seri üretime geçti

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Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında duyurdu... Akıncı'da seri imalata geçildiğini belirten Bayraktar, yakın zamanda teslim edileceğinin altının çizdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayın programında, Akıncı taarruzi insansız hava aracının seri üretimiyle ilgili, "Akıncı seri imalata geçti, yakın zamanda teslim olduğunu görebileceğiz" açıklamasında bulundu.

"YAKINDA TESLİM EDİLECEK"

Akıncı'nın seri imalata geçtiğini ve yakın zamanda teslim edileceğini belirten Bayraktar, "İçinde 6 adet yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözünün tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı olacak" dedi.

TÜRK HAVA GÜCÜNÜN YENİ YILDIZI AKINCI TİHA

İçinde 6 yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. Havadan bombardıman da icra edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte.

AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Bin 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ AZALTACAK

Akıncı TİHA, havadan bombardıman da icra edebiliyor. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebiliyor. Bu hedefleri yerli hava-hava mühimmatları Gökdoğan ve Bozdoğan ile vuracak. Yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzak menzilden taarruz gerçekleştirebilecek.

Etiketler : akıncı tiha selçuk bayraktar seri üretim
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