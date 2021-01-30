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30 Ocak 2021 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 14:44:00

Sarp'tan büyük başarı: Sayı 3 bine ulaştı

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2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı. Sarp, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim sayısına ulaştı.

ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri ürün ailesinde yer alan Sarp üretiminde önemli bir başarı yakaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilk kez 2011 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen Sarp Silah Sistemi geçen sürede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projelerde farklı platformlara entegre edildi. Sarp, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde başarıyla görev yapıyor.

Yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece yurt içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede kullanılan Sarp, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim sayısına ulaştı.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'nin devreye girmesiyle Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri alanında çok daha etkin çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle öne çıkan Sarp, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ASELSAN'ı başarı ile temsil ediyor. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı.

ASELSAN, Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer üyeleriyle 20 ülkede hizmet vermeye ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan biri olmaya devam ediyor.

Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan Sarp, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin atış gücünü, hassas keşif yeteneğiyle birleştiren Sarp sistemi hafif ve düşük profil tareti sayesinde, hem taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı hem de yerleşim bölgelerinde, sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor.

Sarp içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip olan Sarp, hareket halinde de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme yapabiliyor.

Etiketler : aselsan sarp savunma sanayi
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