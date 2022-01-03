Sanatçı Melihat Gülses, 'Sanatçı siyasi yorum yapmalı mı?' sorusuna böyle cevap verdi

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Sanatçı Melihat Gülses, sanat ve yaşam üzerine çok özel açıklamalarda bulundu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Gülses, 'Sanatçı siyasi yorumlar yapmalı mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

Hayır. Ben hiçbir şekilde siyasetin içine girmek istemem. Kendi doğrularım, görüşlerim var ama sanatla uğraşan birinin siyasete pek bulaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Sanatçı siyasi görüşü ne olursa olsun kendi ülkesinin insanlarına kültürünü aktarmak ile mükelleftir. Tavır ve üslup her zaman çok önemlidir. Söyleyeceklerimizi karşı tarafın anlayacağı şekilde ve düzgün ifade etmemiz gerekir. İnternet çağında söylenen bir kelime farklı yorumlanabilir. Fikirlerimi konuşarak, göz temasıyla hissiyatımı belli ederek anlatabilirim ama yazıyla bu işler farklı yerlere gider. Ülkemiz bizim için çok önemli. Dolayısıyla kimsenin kimseye hakaret etmesi benim kabul edebileceğim bir şey değil.' dedi.

DEVİR ÇOK DEĞİŞTİ, GENÇLER FARKLI ŞEYLERİN PELİNDE

Yürüyüşler değişiyor. Adımlar hızlandı. Artık günü bitiremiyoruz. Devir çok değişti. Gençler, farklı şeylerin peşinde. Eğer biz onlara güzel şeyleri sunamazsak, onlara kendi kültürlerini öğretemezsek burada bir eksikliğimiz var demektir. Bu eksiklik kesinlikle ülkemizde var. İyi bir sanat politikası gerekiyor. Bir çok televizyon kanalında Türk müziği ile alakalı, kendi kültürümüz, örf ve adetlerimiz ile ilgili programlar yok. Rock müzik diye bir şey var. Demek ki burada da bir keyif alma noktaları var. Neticede kabul etmek zorundasınız.

Melihat Gülses, program boyunca seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle, izleyicileri mest etti.