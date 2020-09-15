Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sınır dışı edilecek
Kaynak: AA
Samsun'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'inin sınır dışı edileceği açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Bir şüphelinin işlemleri sürüyor.
Ekipler 8 Eylül'de İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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